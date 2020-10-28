Medipol Başakşehir 0- Paris Saint Germain 2

Medipol Başakşehir evinde PSG'e 2-0 yenildi.Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, ilk maçta karşılaştığı RB Leipzig’in ardından Paris Saint Germain'e de yenilmekten kurtulamadı.Maç boyunca rakip kalede birçok gol fırsatı yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Medipol Başakşehir, Moise Kean’in 64. ve 79. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın 27. dakikasında oyundan alındı. Neymar’ın oyundan alınmasıyla sahadaki etkinliği büyük ölçüde düşen PSG’ye futbolunu kabul ettiren Başakşehir, oyunun hakimiyetini elinde tuttuğu dakikalarda golü bulabilse başka bir skor elde edilebilirdi.Ancak Medipol Başakşehir savunma hatalarından kaynaklanan iki pozisyon neticesinde kalesinde gördüğü golle galibiyetle ayrılabileceği maçtan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.Gruptaki ilk maçında Leipzig’e 2-0 yenilen Başakşehir, Fransız ekibine de aynı skorla mağlup olunca grupta son sıraya geriledi.

Başakşehir 4 Kasım’da sahasında İngiliz devi Manchester United’ı konuk edecek. Paris Saint Germain ise deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

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