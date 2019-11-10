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Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi

   Medipol Başakşehir evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi

   Medipol Başakşehir evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

10 Kasım 2019 Pazar 21:02
Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi

   Medipol Başakşehir evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekibin Fransız golcüsü Enzo Crivelli'nin 10 ve 77. dakikada attığı gollere Ankaragücü'nde Aydın Karabulut 87. dakikada cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir aldığı bu galibiyet ile puanını 19'a yükseltti. Konuk ekip Ankaragücü 9 puan ile 17. sırada kaldı.  

Maçtan Dakikalar;

DK 3: Ankaragücü kalabalık bir şekilde rakip sahaya geldi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Kitsiou çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Mert'in de müdahale ettiği top yan ağlarda kaldı.

DK 10: GOL! Sağ kanattan hücumu sürükleyen Caiçara son çizgiye inip kale sahasına al da at dercesine bir pas gönderdi ve Crivelli'ye sadece dokunmak kaldı. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 

DK 27: Bu kez organize ve etkili gelen Ankaragücü oldu. Sedat'ın şık pasıyla soldan hareketlenen Mehmet Sak son çizgiden içeri çevirdi fakat uygun durumdaki Faty'nin ön direkte yaptığı vuruşta top direğin dibinen dışarı gitti.

DK 30: Ankaragücü bir kez daha etkili geldi. Aydın'ın topuk pasıyla hareketlenen Faty arka direğe ortaladı. İlhan'ın indirdiği topu kontrol eden Orgill röveşata denedi ancak top az farkla dışarı gitti.

DK 32: Konuk ekip yine çok etkili geldi. Orgill ile duvar pası yapan İlhan soldan ceza sahasına girip çaprazdan şutunu attı ama kaleci Mert'i geçemedi.

DK 41: Sağ taraftan son çizgiye inen Caiçara ceza yayındaki Berkay Özcan'a havalandırdı fakat Berkay'ın şık vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Dk 47: Sağ taraftan bulduğu boşluğu iyi değerlendiren Visca kale sahasına harika bir top gönderdi ancak ayağının ucuyla son anda topa dokunan Yalçın, Crivelli'ye ikinci gol şansı vermedi.

DK 51: Sağdan ceza sahasına yaklaşan Azubuike kale sahasına çok iyi bir pas gönderdi fakat ön direkteki Gulbrandsen yakın mesafeden topu dışarı attı.

DK 61: Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Visca, ceza sahası çizgisi üzerinden çok şık bir vuruş yaptı ama top direğin dibinden dışarı gitti.

DK 77: Başakşehir rakibini eksik yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Visca topu Pazdan'dan kurtarıp ceza sahasına girdi. İlk goldeki gibi kale sahasına yapılan ortaya Crivelli uygun durumda gol vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

DK 87: GOL! Sağ tarafta topla buluşan Aydın kale sahasına tehlikeli bir orta yolladı. Herkesi geçen top yerden de sekip uzak köşeden ağlarla buluştu ve konuk ekip farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca ev sahibi Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

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