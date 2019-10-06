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Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2

 Medipol Başakşehir zorlu Gaziantep deplasmanından altın değerinde üç puanla dönüyor.

Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2

 Medipol Başakşehir zorlu Gaziantep deplasmanından altın değerinde üç puanla dönüyor.

06 Ekim 2019 Pazar 20:56
Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2

Medipol Başakşehir deplasmanda galip, Gaziantep 1-M.Başakşehir 2

   Medipol Başakşehir zorlu Gaziantep deplasmanından altın değerinde üç puanla dönüyor.Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep'i 2-1 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetine imza attı. 

   Başakşehir'in golleri Crivelli'den gelirken, Gaziantep'in tek sayısını Twumasi kaydetti. Visca, iki golün de asistini yaparak, Crivelli ile birlikte galibiyetin baş mimarı oldu.Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde son dakika golüyle beraberliği razı olan Başakşehir, Gaziantep deplasmanına ilk 11'de fazla değişiklik yapmadan çıktı.

   Başakşehir, girdiği ilk pozisyonda ise, 13'üncü dakikada golü bulmayı başardı.İlk dakikalarda Avrupa yorgunluğu göze çarpan Başakşehir, rakibinin hızlı ataklarına karşı koymakta zorlandı.Sağ kanattan topu süratle ceza sahasına taşıyan Visca kale önündeki Crivelli'yi gördü, Fransız futbolcu da tek dokunuşla topu ağlarla buluşturup takımını Gaziantep deplasmanında 1-0 öne geçirdi.Bu golden 5 dakika sonra Gaziantep, 10 kişi kaldı. Başakşehir'de Azubuike, Güray Vural'ın yaptığı hareketin ardından yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler, VAR kontrolünün ardından Güray'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.Herkes bu dakikadan sonra Başakşehir'in rahat kazanmasını beklerken, Gazişehir, kaleci Mert'in büyük hatası sonrası hiç beklemediği bir anda golü buldu.Maçta 24'üncü dakika oynanırken Başakşehir'de Skrtel'in geri pasında kaleci Mert Günok topu ayağından çıkarmakta geç kalınca araya Twumasi girdi ve Gaziantep'e beraberliği getiren golü attı.İlk yarının kalan bölümünde iki takım da net pozisyon üretmekte zorlanınca ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci Yarı

   İkinci yarıda baskısını arttıran Başakşehir, üst üste ataklar geliştirmeye başladı. Uzun süre rakibinin ataklarına direnen Gaziantep, 10 kişi kalmasının da etkisiyle fizik olarak düşmeye başladı.Başakşehir, aradığı golü 71'inci dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca topu kale önündeki Crivelli'yi çıkardı, bu futbolcuya sadece dokunmak kaldı. Başakşehir, Gaziantep deplasmanında 2-1 öne geçti.Başakşehir, 83'üncü dakikada farkı açma fırsatında ise direğe takıldı.Başakşehir'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vurdu, direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

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Son Güncelleme: 06.10.2019 21:12
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGaziantep
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