Medipol Başakşehir dibe vurdu
Süper Lig 'in 3. hafta maçında Yukatel Kayserispor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakşkasında Yukatel Kayserispor Mame Thiam ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da gol atamadı ve karşılaşmadan Yukatel kayserispor 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Yukatel Kayserispor puanını 4 yaparken, Medipol Başakşehir oynadığı iç maçtan da puansız ayrıldı.
Medipol Başakşehir:Volkan Babacan, Ravil Tagir, Leo Duarte, Lucas Lima, Junior Caiçara, Edin Visca, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen
Teknik Direktör:Aykut Kocaman
Yukatel Kayserispor:Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Joseph Attamah, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Mame Thiam
Yedekler.Bilal Bayazit, Onur Bulut, Yasir Subaşı, Emre Demir, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic, Carlos Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör:Hikmet Karaman