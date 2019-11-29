Medipol Başakşehir evinde farklı yenildi

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Roma'ya 3-0 yenildi.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma’yı konuk etti. Grupta 7 puanla lider durumda mücadeleye başlayan temsilcimiz rakibini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyordu ancak İtalyan ekibi Roma Veretout, Kluivert ve Dzeko'nun attığı goller ile sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

BAŞAKŞEHİR: Mert - Ponck, Skrtel (Dk. 52 Berkay Özcan), Epureanu (Dk. 46 Robinho), Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 16 Behich), Visca, Crivelli

ROMA: Lopez - Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (Dk. 53 Spinazzola), Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini (Dk. 71 Cengiz Ünder), Kluivert, Dzeko (Dk. 72 Mkhitaryan)

GOLLER: Dk. 30 (P) Veretout, Dk. 40 Kluivert, Dk. 45 Dzeko (Roma) SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Okan Buruk (TD) (Başakşehir) - Kolarov (Roma)