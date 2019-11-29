Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
gök gürültülü yağmurlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
107353
ALTIN
269.899
DOLAR
5.7527
STERLİN
7.4339
EURO
6.3324

Medipol Başakşehir evinde farklı yenildi

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Roma'ya 3-0 yenildi.

Medipol Başakşehir evinde farklı yenildi

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Roma'ya 3-0 yenildi.

29 Kasım 2019 Cuma 08:02
Medipol Başakşehir evinde farklı yenildi

Medipol Başakşehir evinde farklı yenildi

    Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Roma'ya 3-0 yenildi.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma’yı konuk etti. Grupta 7 puanla lider durumda mücadeleye başlayan temsilcimiz rakibini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyordu ancak İtalyan ekibi Roma Veretout, Kluivert ve Dzeko'nun attığı goller ile sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. 

BAŞAKŞEHİR: Mert - Ponck, Skrtel (Dk. 52 Berkay Özcan), Epureanu (Dk. 46 Robinho), Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 16 Behich), Visca, Crivelli

ROMA: Lopez - Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (Dk. 53 Spinazzola), Veretout, Diawara, Zaniolo, Pellegrini (Dk. 71 Cengiz Ünder), Kluivert, Dzeko (Dk. 72 Mkhitaryan)

GOLLER: Dk. 30 (P) Veretout, Dk. 40 Kluivert, Dk. 45 Dzeko (Roma) SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Okan Buruk (TD) (Başakşehir) - Kolarov (Roma)

Son Güncelleme: 29.11.2019 08:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko açıldı
Fenerbahçe Beko açıldı
Beşiktaş Bratistava'y1 1-0 yendi
Beşiktaş Bratistava'y1 1-0 yendi
Trabzonspor 0- Getafe 1
Trabzonspor 0- Getafe 1
Galatasaray uzatma dakikalarında yıkıldı
Galatasaray uzatma dakikalarında yıkıldı
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı
Alanyaspor evinde kayıp: Alanyaspor 0 - Göztepe 1
Alanyaspor evinde kayıp: Alanyaspor 0 - Göztepe 1

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim