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Medipol Başakşehir evinde  Olympiakos'a 1-0 yenildi

 Medipol Başakşehir Olympiakos maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam etti.

Medipol Başakşehir evinde  Olympiakos'a 1-0 yenildi

 Medipol Başakşehir Olympiakos maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:28
Medipol Başakşehir evinde  Olympiakos'a 1-0 yenildi

Medipol Başakşehir evinde  Olympiakos'a 1-0 yenildi

   Medipol Başakşehir Olympiakos maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam etti.Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. 

  Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 

 Maçın 53. dakikasında konuk ekip Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın ortasında Georgios Masouras'ın yaptığı kafa vuruşuyla temsilcimiz karşısında öne geçti: 0-1. Maçın 80. dakikasında Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, rakibine yaptığı tehlikeli müdahale sonrasında ikinci sarı kartla kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.90+2'de  Edin Visca, beyaz noktada kaleci Jose Sa’ya takıldı.Karşılaşmada başka gol olmayınca  Medipol Başakşehir, Olympiakos!a evinde 1-0 yenildi..

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Viera, Chedjou, Visca, Mahmut, İrfan Can, Robinho, Gulbrandsen, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

OLYMPIAKOSJose Sa, Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

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Son Güncelleme: 07.08.2019 22:40
Anahtar Kelimeler:
OlympiakosMedipol Başakşehir
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