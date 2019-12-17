Medipol Başakşehir fırsatı kaçırdı

Medipol Başakşehir evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak fırsatı kaçırdı.Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa’da Türkiye’yi şubat ayında temsil edecek tek takım olan Medipol Başakşehir, moralli ama bir o kadar da yorgun çıktığı bu mücadelede beklemediği puan kaybı yaşadı. Ligde 12 haftadır yenilmeyen Medipol Başakşehir, üst üste kötü sonuçlar alarak küme düşme hattının bir sıra üzerine kadar düşen Konyaspor’a diş geçiremedi.

26. dakikada stoper Ponck takımını 1-0 öne geçirdi. Konyaspor’a hücum imkanı tanımayan ev sahibi takım, 63. dakikada Milosevic’in golüne engel olamadı.

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