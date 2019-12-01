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Medipol Başakşehir galibiyet serisine devam etti

 Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Medipol Başakşehir galibiyet serisine devam etti

 Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi.

01 Aralık 2019 Pazar 20:34
Medipol Başakşehir galibiyet serisine devam etti

Medipol Başakşehir galibiyet serisine devam etti

   Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi.Süper Lig’in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak ligdeki yenilmeme serisini 11 maça çıkardı.

Hafta içerisindeki Roma mağlubiyetiyle üzülen Okan Buruk’un öğrencileri, Antalyaspor karşısında ilk yarıda etkili olamadı. Tribünlerin dolmadığı mücadelede Başakşehir 60. dakikada Clichy’nin ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra ise ikinci yarının başında oyuna giren Danijel Aleksic sahneye çıktı. Fransız sol bek Clichy’nin ceza sahası içerisinde pasını verdiği Sırp forvetin şutu savunmaya da çarparak filelere gitti: 2-0.

Geride kalan dakikalarda mücadelenin yavaş temposu aynı sevide devam ederken takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 25 puana yükseldi. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

İstanbul ekibi gelecek hafta Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Akdeniz ekibi ise Trabzonspor’u sahasında konuk edecek.

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