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Medipol Başakşehir son dakikada avantajı yakaladı

Medipol Başakşehir son dakikada attığı golle FC Kopenhag karşısında Avrupa Ligi'nde avantajı yakaladı.

13 Mart 2020 Cuma 09:17
Medipol Başakşehir son dakikada avantajı yakaladı

Medipol Başakşehir son dakikada avantajı yakaladı

   Medipol Başakşehir son dakikada attığı golle FC Kopenhag karşısında Avrupa Ligi'nde avantajı yakaladı.Dolu tribünler önünde oynanan maçta Kopenhag'ı Visca'nın 88. dakikada penaltıda attığı golle 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolunda rövanş için avantaj elde etti.

   UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Başakşehir ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.Fazla tehlikeli pozisyonun olmadığı, başa baş mücadelenin sergilendiği karşılaşmada temsilcimize galibiyeti getiren golü 88. dakikada Visca penaltıdan kaydetti. 86. dakikada Demba Ba defansın hatasını iyi değerlendirip hızlıca ceza sahasına girdi, Varela’nın müdahalesiyle Senegalli yıldız yerde kalınca hakem William Collum beyaz noktayı gösterdi.

   Medipol Başakşehir’de Enzo Crivelli 73. dakikada yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle sahayı sedye üzerinde terk etti. Kopenhag’ta ise forvet oyuncusu Santos 4. dakikada sarı kart görerek rövanşta cezalı duruma düştü.

Rövanş mücadelesi corona virüsü nedeniyle ertelenmezse 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka’da seyircisiz oynanacak.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Gulbrandsen dk. 85), İrfan, Aleksic, Visca (Azabuike dk. 90+1), Crivelli (Robinho dk. 74), Demba Ba

Yedekler: Volkan, Mehmet, Ponck, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

FC Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel (Bartolec dk. 89), Zeca, Stage, Daramy (Kaufmann dk. 62), Falk, Santos (Fischer dk. 82)

Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Thomsen, Oviedo

Teknik Direktör: Stale Solbakken

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirFC Kopenhag
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