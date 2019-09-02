Medipol Başakşehir uzatmalarda kazandı
Medipol Başakşehir yenik düştüğü Gençlerbirliği karşısında uzatmalarda kazandığı golle 3 puanın sahibi oldu.Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmayı 1-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi ekip, 36. dakikada Giovanni Sio'nun ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. Başakşehir'de Demba Ba, 83. dakikada penaltı golüyle skora denge getirdi. Son sözü ise 90+1'de Visca söyledi.
Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Gençlerbirliği: Diallo, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio (Dk. 48 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 65 Soner Dikmen), Stancu (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek) , Sessegnon, Candeias, Sio
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Azubuike (Dk. 74 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan (Dk. 46 Aleksic), Robinho, Crivelli (Dk. 46 Demba Ba)
Goller: Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 83 Demba Ba (Penaltıdan), Dk. 90 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 16 Crivelli, Dk. 45+2 Arda Turan (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Fabricio, Dk. 45+5 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 78 Soner Dikmen, Dk. 82 Toure, Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)
(Ajansspor)