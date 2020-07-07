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Medipol Başakşehir 2 - Yukatel Denizlispor 0

 Lider Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanı aldı.

07 Temmuz 2020 Salı 22:32
Medipol Başakşehir 2 - Yukatel Denizlispor 0

Medipol Başakşehir 2 - Yukatel Denizlispor 0

   Lider Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanı aldı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Medipol Başakşehir oldu.Maçta ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.Karşılaşmanın 51. dakikasında atılan derin topta kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunu Mert kurtardı.Medipol Başakşehir, 65. dakikada Crivelli'nin kafa golü ile 1-0 öne geçti. Mediipol Başakşehir, 78. dakikada Edin Visca ile farkı ikiye çıkardı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir evinde Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 66 yaparken, Yukatel Denizlispor 32 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Kartop

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYukatel Denizlispor
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