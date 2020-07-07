Medipol Başakşehir 2 - Yukatel Denizlispor 0
Lider Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanı aldı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Medipol Başakşehir oldu.Maçta ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.Karşılaşmanın 51. dakikasında atılan derin topta kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunu Mert kurtardı.Medipol Başakşehir, 65. dakikada Crivelli'nin kafa golü ile 1-0 öne geçti. Mediipol Başakşehir, 78. dakikada Edin Visca ile farkı ikiye çıkardı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir evinde Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 66 yaparken, Yukatel Denizlispor 32 puanda kaldı.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
DENİZLİSPOR: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Kartop