Meksika 0 - Polonya 0
2022 Dünya Kupası C Grup maçında Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi.C Grubu'nun ikinci maçında Meksika, Polonya ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın 20. Dakikasında Meksika’da Jorge Sanchez sarı kart gördü.İlk yarı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Polonya, Nicola Zalewski yerine Krystian Bielik’i oyuna alarak başladı.56. dakikada Meksika’da Hector Moreno sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 71. Dakikasında Meksika’da Hectr Herrera ve Henry Martin oyundan çıktılar.Yerine Carlos Rodriguez ve Raul Jimenez oyuna girdiler.72. dakikada Polonya’da Sebastian Szymanski oyundan çıktı.Yerine Przemyslaw Frankowski oyuna girdi.76. dakikada Polonya’da Przemyslaw Frankowski sarı kart gördü.84. dakikada Meksika'da Ernesto Vega oyundan çıktı.Yerine Carlos Antuna oyuna girdi.88. dakikada Polonya'da Piotr Zielinski oyundan çıktı.Yerine Arkadiusz Milik oyuna girdi.Karşılaşma golsüz sona erdi.
Meksika:Guillermo Ochoa, Cesar Montes, Edson Alvarez, Hector Moreno, Jorge Sanchez, Hector Herrera, Jesus Gallardo, Luis Chavez, Ernesto Vega, Henry Martin, Hirving Lozano
Polonya:Wojciech Szczesny, Matty Cash, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Bartosz Bereszynski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kaminski, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Robert Lewandowski
Suudi Arabistan 3
Meksika. 1
Polonya. 1
Arjantün 1