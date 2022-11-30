Meksika'ya galibiyet yetmedi.... Suudi Arabistan 1 - Meksika 2

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Suudi Arabistan, Meksika’ya 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 16. Dakikasında Meksika’da Edson Alvarez sarı kart gördü.28. dakikada Suudi Arabistan’da Salej Al Shehri sarı kart gördü.34. dakikada Suudi Arabistan’da Ali Al Hassan sarı kart gördü.37. dakikada Suudi Arabistan’da Ali Albulayhi yerini Riyadh Sharahili oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından Meksika’da Ernesto Vega yerini Carlos Antuna’ya, Suudi Arabistan’da Ali Al Hassan yerini Abdullah Madu’ya bıraktı.47.dakikada Meksika, Henry Martin ile 1-0 öne geçti.52. dakikada Suudi Arabistan’da Hassan Al Tabaktı sarı kart gördü.52. dakikada Meksika, Luis Chavez ile skoru 2-0 yaptı.62. dakikada Suudi Arabistan’da Salih Al Shnehri yerini Abdurrahman Al Obod’a bıraktı.77. dakikada Meksika’da Orbelin Pineda ve Henry Martin oyundan çıktılar.Yerine Carlos Rodriguez ve Raul Jemenez oyuna girdiler.81. dakikada Suudi Arabistan’da Abdullah Madu sarı kart gördü.86. dakikada Meksika'da Edson Alvarez ve Jorge Sanchez oyundan çıktılar.Yerine Rogelio Funes Mori ve Kevin Alvarez oyuna girdiler.88. dakikada Suudi Arabistan'da Sultan Al-Ghanam yerini Hattan Babhir'e bıraktı.90+2. dakikada Suudi Arabistan'da Abdullah Al Amri sarı kart gördü.90+5. dakikada Suudi Arabistan Salem Al Dawsari ile skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Meksika karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Meksika galip gelmesine rağmen averajla Polonya'nın gerisinde kalarak Dünya Kupasına veda etti.

Suudi Arabistan:Mohammed Al Owais, Abdullah Al Amri, Ali Albulayhi, Saud Abdul Hamid, Hassan Al Tambakti, Sultan Al-Ghanam, Salem Al Dawsari, Ali Al Hassan, Mohammed Kanoo, Firas Albirakan, Saleh Al Shehri

Meksika:Guillermo Ochoa, Cesar Montes, Edson Alvarez, Hector Moreno, Jorge Sanchez, Orbelin Pineda, Jesus Gallardo, Luis Chavez, Ernesto Vega, Henry Martin, Hirving Lozano

C Grup Puan Durumu;

0 G B M P

Arjantin 3 2 0 1 6

Polonya 3 1 1 1 4

Meksika 3 1 1 1 4

Suudi Arabistan 3 1 0 2 3