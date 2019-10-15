Merih Demirel "Ne mutlu Türküm diyene."

Yaptığı kritik savunma müdahaleleriyle geceye damga vuran Merih Demirel karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderen genç yıldızımız yayıncı kuruluşun mikrofonuna net bir açıklama yaparak:

”Başka söze gerek yok. Ben şunu söylemek istiyorum.. Ne mutlu Türküm diyene. Çok gururluyuz, mutluyuz. Taraftarımız burada bizi yalnız bırakmadı. Allah’ın izniyle Avrupa Şampiyonası’na katılacağız” ifadelerini kullandı. Merih’in bu açıklamaları ve performansı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Maç içerisinde yaşanan bir pozisyonda forması yırtılan Merih Demiral formasını değiştirmek için kenara geldi. Ay yıldızlı formayı değiştirdiği sırada yere düşüren genç futbolcu yaptığı hareketle gecenin en çok konuşulan görüntüsünü imza attı. Formayı yerden alarak öpen ve tekrar sırtına geçiren Merih’in o anları büyük takdir topladı.

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