Mersin Taşucu'nda Ekolojik Yat Yarışı

Engelliler ve toplumun diğer fertleri arasında yeni bir olumlu etkileşim modeli oluşturma amacıyla düzenlenen Ruhun Yelkenleri etkinlikleri, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu mahallesinde yapıldı. Uluslararası yat yarışı, çevre kampanyası, bölgede toplanan çöplerden bir sanat eseri yaratılması ve kapsayıcı bir mürettebatla denize açılmanın da dahil olduğu yoğun bir programa sahip olan Ruhun Yelkenleri etkinlikleri, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu’nun desteğiyle yapıldı.

Uluslararası Kapsayıcı Günler çerçevesinde, AKKUYU NÜKLEER A.Ş ve kamu kuruluşlarının temsilcileri ile Ruhun Yelkenleri gezisinin uluslararası mürettebatının da katıldığı bir yat yarışı yapıldı. Taşucu, Silifke’de düzenlenen ve iki yatın katıldığı bu yarışla eş zamanlı olarak Alman sanatçı Pavel Erlich tarafından denizin dibinden toplanan atıklardan bir sanat eseri de yaratıldı.

Yat yarışında Janis Elerts (Letonya) ve Johannes Marseille (İsveç) kaptanlık yaptı. Birinciliği Janis Elerts’in ekibinden Abilympics Şampiyonası “masaj terapisi” yetkinlik alanında ulusal baş uzman Vladislav Melnik (Rusya), görme engelli tarihçi Evgeny Nelzikov (Rusya), Akdeniz-Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı görme engelli Soner Demir (Türkiye) kazanırken, ikinciliği AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, AKKKUYU NÜKLEER A.Ş Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Kiyra Jade Staples ve Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dursun Arslan’dan oluşan Johannes Marseille’in takımı elde etti.

Yat yarışı ile eş zamanlı düzenlenen ve evsel atıkların toplanmasını içeren ekoloji etkinliğine ise, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. temsilcileri, Engelliler Derneği Başkanı ve üyeleri ile, onların aileleri katıldı.

Çöplerden bir sanat eseri yaratan Alman sanatçı Pavel Erlich şunları söyledi: “Bu sanat eserinin en önemli özelliği, herkesin buna dahil olmasıydı. Biri çöpleri topladı, biri dalgıçlara yardım etti, biri alanı düzenledi. Dalgıçlara çok teşekkür ederim, denizin dibinden yaklaşık 70 yıllık bir sandalye gibi çok özel şeyler çıkardılar.”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Bölge İletişim Birimi uzmanı Esra Kut da yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bu etkinliğe ilk kez katılıyorum ancak son iki yıldır Ruhun Yelkenleri’ni birçok kez duydum. Çevre etkinliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlik de katılan herkes için hem önemli hem de eğlenceliydi. Deniz dibinde evsel atıkların yattığını keşfetmek ve bundan bir sanat eseri yaratmak ilginçti. İnsanların denize bunun gibi şeyler atmalarına şaşırdım. Kapsayıcı etkinliklerin tüm dünyadan insanları bir araya getirmenin iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. Engelliler ve engelli olmayanlar arasındaki sınırları kaldırmak, birlikte zaman geçirmek önemli. Çevre kampanyasına katılan herkes tek bir takım halinde olumlu biçimde etkileşim içindeydi, her şey çok ahenkliydi.”

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca, engelli olmayan katılımcıların gözleri bağlanarak yürüyüşler, hamura şekil verme ve denizci düğümü atma faaliyetleri de gerçekleştirildi. Geziye dahil olan, gazeteciler ve yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni inşa eden AKKUYU NÜKLEER A.Ş’nin temsilcilerinden oluşan yeni ekip de, bu faaliyetlerin yürütüldüğü ustalık sınıflarına katıldı.