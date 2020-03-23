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Merve Terim Çetin, “ Allahınızdan bulun”

 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, tecrübeli teknik adamın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı.

23 Mart 2020 Pazartesi 22:00
Merve Terim Çetin, “ Allahınızdan bulun”

Merve Terim Çetin, “Allahınızdan bulun”

   Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, tecrübeli teknik adamın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Merve Terim Çetin, “Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!” ifadelerini kullandı. Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları maç öncesinde ligin devam etmesine isyan etmiş ve TFF’ye büyük tepki göstermişti.

   Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kendi sosyalmedya hesabında yaptığı açıklamada koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Galatasraay Kulübü'nde yönetici Abdurrahim Albayrak'tan sonra teknik direktör Fatih Terim'inde koronavirüs testi pozitif çıktı.

   66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı paylaşımında “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerine yer verdi.

  

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve maçın ertelenmeyip seyircisiz oynatılmasına tepki göstererek, “Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz” demişti.

(Sözcü) 

Son Güncelleme: 23.03.2020 23:33
Anahtar Kelimeler:
Merve Terim ÇetinGalatasaray Teknik Direktörü
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