Messi Arjantin'e hayat verdi...Arjantin 2 - Meksika 0

2022 ünya Kupası C Grup maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 yendi.Karşılaşmanın 22. dakikasında Meksika'da Nestor Araujo sarı kart gördü.42. dakikada Meksika'da Andres Guardado yerini Erick Gutierrez'e bıraktı.43. dakikada Arjantin'de Gonzalo Montiel sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Meksika'da Erick Gutierrez sarı kart gördü.57. dakikada Arjantin'de Enzo Jeremias Fernandez yerini Guido Rodriguez'e bıraktı.63. dakikada Arjantin'de Lautaro Martinez ve Gonzalo Montiel oyundan çıktılar.Yerine Julian Alvarez ve Nahuel Molina oyuna girdiler.64. dakikada Arjantin, Lionel Messi ile 1-0 öne geçti.66. dakikada Meksika'da Ernesto Vega yerini Carlos Antuna'ya bıraktı.66. dakikada Meksika'da Hector Herrera sarı kart gördü.67. dakikada Meksika'da Kevin Alvarez oyundan çıktı.Yerine Raul Jimenez oyuna girdi.

Karşılaşmada 69. dakikada Arjantin'de Angel Di Maria ve Alexis Mac Allister oyundan çıktılar.Yerine Cristian Romero ve Exequiel Palacios oyuna girdiler.73. dakikada Meksika'da Hirving Lozano yerini Roberto Alvarado'ya bıraktı.87. dakikada Arjantin, Enzo Jeremias Fernandez ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arjantin, Meksika'yı 2-0 yendi.

Arjantin:Emiliano Martinez-Gonzalo Montiel-Marcos Acuna-Nicolas Otamendi-Lisandro Martinez-Rodrigo de Paul-Angel Di Maria-Guido Rodriguez-Alexis Mac Allister-Lionel Messi-Lautaro Martinez

Meksika:Guillermo Ochoa-Nestor Araujo-Cesar Montes-Hector Moreno-Kevin Alvarez-Hector Herrera-Andres Guardado-Jesus Gallardo-Luis Chavez-Ernesto Vega-Hirving Lozano

C Grup Puan Durumu;

O G B M P

Polonya 2 1 1 0 4

Arjantin. 2 1 0 1 3

Suudi Arabistan. 2 1 0 1 3

Meksika 2 0 1 1 1

Kalan Maçların Programı;

30.11.2022 Çarşamba

C Grubu Polonya-Arjantin Saat:22.00

C Grubu Suudi Arabistan-Meksika Saat:22.00