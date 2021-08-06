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Messi Barcellona'dan resmen ayrıldı

 Efsane futbolcu Messi ile Barcelona'nın yolları ayrıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 06:56
Messi Barcellona'dan resmen ayrıldı

Messi Barcellona'dan resmen ayrıldı

   Efsane futbolcu Messi ile Barcelona'nın yolları ayrıldı.Lionel Messi, 2000 yılında 13 yaşındayken kapısından girdiği Barcelona'dan resmen ayrıldı. İki taraf yeni sözleşmede anlaşmaya varamadı.İspanya La Liga devi Barcelona, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi ile yolların ayrıldığını resmi siteden açıklama yaparak duyurdu.

  Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala takımdan ayrılmak isteyen ancak kulübün kendisini bırakmamasıyla Barcelona forması giymeye devam eden Lionel Messi, resmen serbest oyuncu durumunda…

   Barcelona Kulübü’den yapılan açıklamada, “Messi’yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona’ya bağlı kalmaya devam etmeyecek” ifadelerine yer verildi.

   Barcelona formasıyla 778 maça çıkıp ligde 8 kez gol kralı olan Messi, kırılmadık rekor bırakmazken 672 gol atıp 305 asist kaydetti ve toplamda 35 kupa kazandı.

   Barcelona’nın belki de kaderini değiştiren Messi, 10 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı. 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Arjantinli yıldız, 8 kez İspanya Süper Kupası ve 7 kez İspanya Kral Kupası’nı kazanmayı başardı.

   6 kez Ballon d’Or ödülünü kazanan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun bir sonraki durağı ise merak ediliyor.

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MessiBarcelona
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