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Mesut Özil'e bıçaklı soygun girişimi!

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, bıçaklı saldırıya uğradı.

Mesut Özil'e bıçaklı soygun girişimi!

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, bıçaklı saldırıya uğradı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:04
Mesut Özil'e bıçaklı soygun girişimi!

Mesut Özil'e bıçaklı soygun girişimi!

  Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, bıçaklı saldırıya uğradı. Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Londra'da bir restorandan çıktığı sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Yıldız futbolcu aracına bindiği sırada gerçekleşen saldırıya takım arkadaşı Sead Kolasinac müdahale etti. Oyuncular olayı şans eseri yara almadan atlatırken görgü tanığı dehşet anlarını anlattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra’da gittikleri Türk restoranının çıkışında bıçaklı soyguncunun saldırısına uğradı.

Motorlu iki kişinin saldırısı sırasında Mesut Özil’in aracından inen Kolasinac, bıçaklı saldırganı savuşturmak için hamle yaptı.

Bosna Hersek asıllı Alman yıldız Kolasinac’tan çekinen saldırgan ne yapacağını bilemezken arabadan inen Mesut Özil yakınlardaki “Likya” adındaki Türk restoranına sığındı.

Yaşananları izleyen esnaf olayın farkına varınca saldırganların peşinden koşarak yıldız futbolculara yardım ederken polis kısa süre içerisinde olay yerine geldi.

Futbolcuların ifadesi alınırken sokaktaki mobese kamerasından elde edilen görüntüye el konuldu.

Olaylara tanık olan Azuka Alintah adında bir kişi yaşananları “Çok garip ve çılgıncaydı. Arabanın kapıları açık ve boş şekilde yolun ortasında duruyordu. Özil bıçaklı adamları görünce çok korkmuş görünüyordu ve canını kurtarmak istercesine koşuyordu.” sözleriyle anlattı.

Arsenal’in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere’nin başkenti Londra’da saldırıya uğramasının ardından Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil’in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Özil’in takım arkadaşı Kolasinac’ın yeni bir saat aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıklarını söyledi.

Son Güncelleme: 26.07.2019 10:22
Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı SaldırıMesut özil
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