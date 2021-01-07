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Mesut Özil transferinde mutlu sona doğru

 Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı.

07 Ocak 2021 Perşembe 23:50
Mesut Özil transferinde mutlu sona doğru

Mesut Özil transferinde mutlu sona doğru

   Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona doğru yaklaşıyor. A Haber'in haberine göre Sarı lacivertli ekip Özil'in bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile de her konuda anlaşma sağladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul yaşanan son dakika transfer gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.Öte yandan Mesut Özil menejeri görüşmelerin daha devam ettiğini kesin bir anlaşmanın henüz olmadığı açıkladı.  

    Kulübe yakın kaynaklar bu transfer için her türlü şartın denendiğini ve Fenerbahçe yönetiminin Cumartesi günü Mesut Özil transferini resmi olarak açıklamasını beklediği belirtiliyor.Transfer konusunda pazarlıklar devam ederken sürecin hafta sonu sona ermesi bekleniyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon € kazanacak. Sözleşme 3.5 sene olacak.

   Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden Fenerbahçe bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı.

Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.

Son Güncelleme: 08.01.2021 15:30
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut özil
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