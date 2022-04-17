MHK Başkanı istifa etti

MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti.Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHKyönetim kurulu istifa etti.Ferhat Gündoğdu 6 ay önce göreve gelmişti.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart 2022'de bir karara imza atmıştı. Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu.Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilselerde herhangi bir maçta görevlendirilmediler.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.

Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, bir süreliğine yeni MHK başkanı olacak.