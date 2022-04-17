MHK Başkanı istifa etti
MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti.Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHKyönetim kurulu istifa etti.Ferhat Gündoğdu 6 ay önce göreve gelmişti.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.
Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, bir süreliğine yeni MHK başkanı olacak.