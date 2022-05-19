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Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda  Fenerbahçeli milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda  Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova’yı mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 19:00
Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..

Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..

   Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda  Fenerbahçeli milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda  Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova’yı mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu.Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksörümüz Ayşe Çağırır, 48 kilo final maçına çıktı. Son 32 turunda Özbek Marjona Savrieva'yı, son 16 turunda Fransız Rim Bennama’yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı, yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez’i geçen milli boksörümüz Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova ile karşılaştı. İlk raundu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu ise 3-2 kazandı.

   Üçüncü rauntta seyirci desteğini de arkasına alarak rakibi üzerinde son anlarda baskı kuran milli boksöümüz Ayşe Çağırır, büyük çekişmeye sahne olan bu raundu 5-0, maçı da 3-2 kazanarak Dünya şampiyonu oldu.

Milli boksörlerin altın madalya mücadelesi 20 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakalarıyla devam edecek. Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı boksör Ingrit Lorena Valencia Victoria ile, 54 kiloda Hatice Akbaş, Romanyalı Lenuta Lacramioara Perijoc ile, +81 kiloda Şennur Demir ise Faslı Mardi Khadija ile altın madalya için ringe çıkacak.

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 20.05.2022 19:57
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Çağırır
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