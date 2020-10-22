Milli Golfçü Mehmet Kazan yine şampiyon
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Kazan’la gurur duyduklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas bünyelerinde çalışan Mehmet Kazan’ın golf sahalarındaki başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Sukas, “Engelli bir golfçü olarak engelsiz oyuncuların katıldığı turnuvalarda birinci olması onun azim ve çalışkanlığını gösteriyor. Mehmet Kazan elde ettiği başarılarla tüm engelli vatandaşlarımıza da umut oluyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendisine destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Milli golfçü Mehmet Kazan da bünyesinde çalıştığı Ağaç ve Peyzaj A.Ş’nin desteğinin başarılarında önemli rolü olduğunu söyledi. Kazan, “Hem antrenmanlar hem de turnuvalar konusunda bana anlayış gösteriyorlar. Bu nedenle başta Genel Müdürümüz Ali Sukas olmak üzere Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ailesine minnettarım” dedi.