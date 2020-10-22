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Milli Golfçü Mehmet Kazan yine şampiyon

Son aylarda başarılı grafiğiyle dikkat çeken milli golfçü Mehmet Kazan, Kemer Golf Kulübü’nde düzenlenen İstanbul Airport Golf Cup’ta da şampiyon oldu.

22 Ekim 2020 Perşembe 12:09
Milli Golfçü Mehmet Kazan yine şampiyon

Milli Golfçü Mehmet Kazan yine şampiyon


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Kazan’la gurur duyduklarını söyledi.

Engelliler Golf Milli Takımı oyuncusu Mehmet Kazan, golf sahalarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kazan, 183 oyuncunun katıldığı İstanbul Airport Golf Cup’ta sahayı 71 vuruşla (-2) döndü ve 38 puanla ilk sırayı aldı. Mehmet Kazan, geçtiğimiz haftalarda Kemer Golf&Country Club’ta yapılan Erdoğan Demirören Golf Turnuvası ve Limak Kemer Golf Cup’ta da şampiyon olmuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas bünyelerinde çalışan Mehmet Kazan’ın golf sahalarındaki başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Sukas, “Engelli bir golfçü olarak engelsiz oyuncuların katıldığı turnuvalarda birinci olması onun azim ve çalışkanlığını gösteriyor. Mehmet Kazan elde ettiği başarılarla tüm engelli vatandaşlarımıza da umut oluyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendisine destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Milli golfçü Mehmet Kazan da bünyesinde çalıştığı Ağaç ve Peyzaj A.Ş’nin desteğinin başarılarında önemli rolü olduğunu söyledi. Kazan, “Hem antrenmanlar hem de turnuvalar konusunda bana anlayış gösteriyorlar. Bu nedenle başta Genel Müdürümüz Ali Sukas olmak üzere Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ailesine minnettarım” dedi.

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GolfİBB
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