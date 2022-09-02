Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru

Milli serbest dalışçı Rüstem Derin “Mono palet” kategorisinde 88 metreye dalarak Türkiye rekorunu kırdı.

02 Eylül 2022 Cuma 10:11
Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru

Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru


 

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2022 Türkiye serbest dalış şampiyonasında Türkiye şampiyonu Rüstem Derin yeni bir ulusal rekor daha kırdı.

İstanbul Akvaryum ana sponsorluğunda şampiyonaya katılan milli sporcu, sabit ağırlık mono paletli branşta 88 metre dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu Rüstem Derin, paletsiz ip destekli branşta 91 metre ve sabit ağırlık çift paletli branşta da 85 metre ile geçmiş Türkiye rekorlarının da sahibi. Şampiyonanın ilk gününde bir Türkiye rekoru ve bir şampiyonluk kazanan Rüstem Derin 4 Eylül’e kadar devam edecek yarışmada diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Serbet DalışRüstem Derin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester United kazanmaya devam etti.
Manchester United kazanmaya devam etti.
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Manchester City'den yarım düzine gol
Manchester City'den yarım düzine gol
Arsenal liderliği sürdürdü
Arsenal liderliği sürdürdü
Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Konyaspor - Fenerbahçe 0
Konyaspor - Fenerbahçe 0
Dev maçın galibi yok....Trabzonspor 0 - Galatasaray 0
Dev maçın galibi yok....Trabzonspor 0 - Galatasaray 0
 Kayserispor 3 - Giresunspor 0
 Kayserispor 3 - Giresunspor 0
İstanbulspor ilk galibiyeti aldı....Alanyaspor 0 - İstanbulspor 1
İstanbulspor ilk galibiyeti aldı....Alanyaspor 0 - İstanbulspor 1
A.Demirspor 1 - Ümraniyespor 0
A.Demirspor 1 - Ümraniyespor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim