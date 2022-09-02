Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru





Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen 2022 Türkiye serbest dalış şampiyonasında Türkiye şampiyonu Rüstem Derin yeni bir ulusal rekor daha kırdı.

İstanbul Akvaryum ana sponsorluğunda şampiyonaya katılan milli sporcu, sabit ağırlık mono paletli branşta 88 metre dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu Rüstem Derin, paletsiz ip destekli branşta 91 metre ve sabit ağırlık çift paletli branşta da 85 metre ile geçmiş Türkiye rekorlarının da sahibi. Şampiyonanın ilk gününde bir Türkiye rekoru ve bir şampiyonluk kazanan Rüstem Derin 4 Eylül’e kadar devam edecek yarışmada diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedefliyor.