Milli Takımımız istediği sonucu 2 golle aldı

Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılar grubun diğer maçında Fransa'nın kazanmasıyla eleme turunu 23 puanla ikinci sırada tamamladı. 18 gol atıp sadece 3 gol yiyen milliler tarihinin en iyi eleme turunu gördü.

A Milli Futbol Takımımız H grubundaki son maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Liderlik için kazanması gereken Türkiye istediğini 2 golle aldı ancak Fransa Arnavutluk deplasmanında puan kaybı yaşamadı. Milliler bu sonucun ardından grubu 23 puanla Fransa'nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamladı.

Millilere son maçta 3 puanı getiren golleri 17 ve 21'inci dakikalarda Enes Ünal kaydetti. Türkiye 10 maçta 23 puan aldı ve maç başına 2.3 puan ortalaması tutturarak katılma hakkı kazandığı turnuvaların eleme turlarındaki en iyi performansına imza attı. Grupta sadece 3 gol yiyen ay yıldızlılar aynı zamanda en az gol yediği dönemi yaşadı.

Rakipler kim olacak?

Millilerin rakipleri 30 Kasım Cumartesi günü Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

Euro 2020’de şu ana kadar tamamlanan maçların ardından 1.torbada olması kesinleşen ülkeler Belçika, İngiltere, İtalya ve Ukrayna oldu. Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda’nın durumu ise gruplarda oynanacak son maçların ardından belli olacak. Almanya evinde Kuzey İrlanda ile Hollanda ise Estonya ile oynayacak.

EURO 2020 elemelerinde grup birincisi olan takımlar arasından en iyi performansı göstererek ilk 6 sırayı alan ülkeler turnuvaya 1. torbadan katılıyor. Türkiye ise Avusturya ile birlikte an itibariyle 3. torbada olması kesinleşen ülkeler arasında yer aldı. EURO 2020 Şampiyonası’nın kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirelecek.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

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