Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
105380
ALTIN
270.972
DOLAR
5.7403
STERLİN
7.4302
EURO
6.3404

Milli Takımımız istediği sonucu 2 golle aldı

Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Milli Takımımız istediği sonucu 2 golle aldı

Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

18 Kasım 2019 Pazartesi 07:30
Milli Takımımız istediği sonucu 2 golle aldı

Milli Takımımız istediği sonucu 2 golle aldı

 Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılar grubun diğer maçında Fransa'nın kazanmasıyla eleme turunu 23 puanla ikinci sırada tamamladı. 18 gol atıp sadece 3 gol yiyen milliler tarihinin en iyi eleme turunu gördü.

A Milli Futbol Takımımız H grubundaki son maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 

Liderlik için kazanması gereken Türkiye istediğini 2 golle aldı ancak Fransa Arnavutluk deplasmanında puan kaybı yaşamadı. Milliler bu sonucun ardından grubu 23 puanla Fransa'nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamladı. 

Millilere son maçta 3 puanı getiren golleri 17 ve 21'inci dakikalarda Enes Ünal kaydetti. Türkiye 10 maçta 23 puan aldı ve maç başına 2.3 puan ortalaması tutturarak katılma hakkı kazandığı turnuvaların eleme turlarındaki en iyi performansına imza attı. Grupta sadece 3 gol yiyen ay yıldızlılar aynı zamanda en az gol yediği dönemi yaşadı.

Rakipler kim olacak?

Millilerin rakipleri 30 Kasım Cumartesi günü Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

Euro 2020’de şu ana kadar tamamlanan maçların ardından 1.torbada olması kesinleşen ülkeler Belçika, İngiltere, İtalya ve Ukrayna oldu. Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda’nın durumu ise gruplarda oynanacak son maçların ardından belli olacak. Almanya evinde Kuzey İrlanda ile Hollanda ise Estonya ile oynayacak.

EURO 2020 elemelerinde grup birincisi olan takımlar arasından en iyi performansı göstererek ilk 6 sırayı alan ülkeler turnuvaya 1. torbadan katılıyor. Türkiye ise Avusturya ile birlikte an itibariyle 3. torbada olması kesinleşen ülkeler arasında yer aldı. EURO 2020 Şampiyonası’nın kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirelecek. 

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

(Skor)

Son Güncelleme: 18.11.2019 07:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş "2-0'la başladık, 2-0'la bitirdik"
Güneş "2-0'la başladık, 2-0'la bitirdik"
Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor
Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor
EURO 2020  finallerindeyiz
EURO 2020  finallerindeyiz
İzlanda'ya insanlık dersi verdik
İzlanda'ya insanlık dersi verdik
Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti
Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti
Trabzonspor, Alanyaspor'a geçit vermedi
Trabzonspor, Alanyaspor'a geçit vermedi
Göztepe, Yeni malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Göztepe, Yeni malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort