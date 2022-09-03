Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi
A Erkek Milli Takımımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Gürcistan’daki Tiflis Arena’da Bulgaristan’ı 101-87 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda ağırlığını koyan Erkek Milli Takımımız 3. Periyotu 25-19 kazandı.Karşılaşmada son periyota üstün oyununa devam etti ve 26-16 bu periyotu kazandı.Karşılaşmadan A Erkek Milli Takımımız 101-87 galip ayrılarak yoluna devam etti.
A Erkek Milli Takımımız üçüncü maçında 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Bulgaristan’da ise Aleksandar Vezenkov 28 sayıyla oynadı.