Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi

A Erkek Milli Takımımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Gürcistan’daki Tiflis Arena’da Bulgaristan’ı 101-87 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 18:40
Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi

Milliler EuroBasket 2022'de Bulgaristan'ı 101-87 yendi

   A Erkek Milli Takımımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Gürcistan’daki Tiflis Arena’da Bulgaristan’ı 101-87 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

   Karşılaşmaya hızlı başlayan A Erkek Milli Takımımız 1.periyotu 31-29 önde bitirdi.2. periyotta Bulgaristan oyuna ağırlığını koydu ikinci periyotu Bulgaristan 23-19 kazandı.Karşılaşmanın ilk yarısı 52-50 Bulgaristan’ın üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda ağırlığını koyan Erkek Milli Takımımız 3. Periyotu 25-19 kazandı.Karşılaşmada son periyota üstün oyununa devam etti ve 26-16 bu periyotu kazandı.Karşılaşmadan A Erkek Milli Takımımız 101-87 galip ayrılarak yoluna devam etti.

   A Erkek Milli Takımımız  üçüncü maçında 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

     A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Bulgaristan’da ise Aleksandar Vezenkov 28 sayıyla oynadı.

Anahtar Kelimeler:
A Erkek Milli TakımıEuroBasket 2022Bulgaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Union Berlin 1 - Bayern München 1
Union Berlin 1 - Bayern München 1
Ümraniyespor 0 - Trabzonspor 1
Ümraniyespor 0 - Trabzonspor 1
Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru
Milli Serbest Dalışçı Rüstem Derin'den Türkiye Rekoru
Manchester United kazanmaya devam etti.
Manchester United kazanmaya devam etti.
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı
Manchester City'den yarım düzine gol
Manchester City'den yarım düzine gol
Arsenal liderliği sürdürdü
Arsenal liderliği sürdürdü
Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Konyaspor - Fenerbahçe 0
Konyaspor - Fenerbahçe 0
Dev maçın galibi yok....Trabzonspor 0 - Galatasaray 0
Dev maçın galibi yok....Trabzonspor 0 - Galatasaray 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim