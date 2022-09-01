Milliler EuroBasket 2022'ye Galibiyetle Başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ 72-58 yendi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan ve NTV'den canlı yayınlanan karşılaşmayı 12 Dev Adam 72-68 kazandı.

Millilerimiz grubundaki ikinci maçında 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.Tiflis Arena'da oynanan ve NTV’den de naklen yayınlanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.



Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı.Karşılaşmadan Millilerimiz 72-68 galip ayrıldı.



A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.

Türkiye Karadağ

1.Periyot: 14 18

2. Periyot: 27 13

3.Periyot: 12 28

4. Periyot: 19 17

A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor.

PROGRAM

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

(TBF)