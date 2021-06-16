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Milliler işi zora soktu I Türkiye 0- Galler 2

EURO 2020'de, A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler'e 2-0 yenilerek büyük bir fırsatı kaçırdı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 20:36
Milliler işi zora soktu I Türkiye 0- Galler 2

Milliler işi zora soktu I Türkiye 0- Galler 2

   EURO 2020'de, A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler'e 2-0 yenilerek büyük bir fırsatı kaçırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Galler 42. dakikada Aaron Ramsey ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Galler'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Türk Milli Takımı beraberlik golü ararken 61. dakikada Galler penaltı kazandı.Kazanılan penatlıyı Gareth Bale auta gönderdi.90. dakikada Connor Roberts Galler'i 2-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşma Galler'in 2-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Türk Milli Takımı İtalya yenilgisi ardından Galler yenilgisi ile grubunda oynadığı iki maçtan puan alamazken, Galler puanını 4'e çıkardı.

Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan   Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Davies, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Moore, Roberts, Morrell, James, Mepham

A Grubu puan durumu

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGaller
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