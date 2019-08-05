Millilerimiz basketbol'da Avrupa ikincisi oldu



Genç millilerimiz Yunanistan'dan Avrupa 2'ncisi olarak dönüyor. Yunanistan'ın Volos düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, finalde İspanya'ya 57-53 yenilerek turnuvayı 2. olarak tamamladı..



Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Milli Takımımız ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nea Ionia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan milli takım, üçüncü periyotta yakaladığı 13 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Ay-yıldızlılar, aradaki farkın kapanmasına engel olamasa da son çeyreğe 43-42 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Sayı üretmekte zorlanan ve basit hatalar yapan milli takım karşısında son bölümde kritik basketler bulan İspanya, müsabakayı 57-53 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli Takımımız, bu sonuçla 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 4. defa ikincilikle yetindi. İspanya ise organizasyondaki 4. şampiyonluğuna ulaştı.

