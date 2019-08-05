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Millilerimiz basketbol'da Avrupa ikincisi oldu 

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı İspanyol ekibi 24 sayı farkla yenilerek 2'nci oldu.

Millilerimiz basketbol'da Avrupa ikincisi oldu 

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı İspanyol ekibi 24 sayı farkla yenilerek 2'nci oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:15
Millilerimiz basketbol'da Avrupa ikincisi oldu 

Millilerimiz basketbol'da Avrupa ikincisi oldu 


Genç millilerimiz Yunanistan'dan Avrupa 2'ncisi olarak dönüyor. Yunanistan'ın Volos düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, finalde İspanya'ya 57-53 yenilerek turnuvayı 2. olarak tamamladı..


Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Milli Takımımız ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nea Ionia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan milli takım, üçüncü periyotta yakaladığı 13 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Ay-yıldızlılar, aradaki farkın kapanmasına engel olamasa da son çeyreğe 43-42 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Sayı üretmekte zorlanan ve basit hatalar yapan milli takım karşısında son bölümde kritik basketler bulan İspanya, müsabakayı 57-53 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli Takımımız, bu sonuçla 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 4. defa ikincilikle yetindi. İspanya ise organizasyondaki 4. şampiyonluğuna ulaştı.
 

Anahtar Kelimeler:
Milli TakımYunanistanVolosBasketbol
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