MKE Ankaragücü 0 - F.Karagümrük 2
Spor Toto Süper Lig 23. Hafta açılış maçında MKE Ankaragücü evinde Fatih Karagümrük’e 2-0 yenildi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Arda Kardeşler, Candaş Elnil ve Mehmet Akıncık hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 31. Dakikasında MKE Ankaragücü Pedro Moreira’nn ayağından penaltı kaçırdı.45+1. Dakikada Fatih Karagümrük Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih karagümrük’ün üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Pedro Moreira oyundan çıktı.Yerine Ghayas Zahid oyuna girdi.65. dakikada Fatih Karagümrük, Fabio Borini’nin penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.
68.dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi beride oyundan çıktı.Yerine Bevic Moussiti-Oko oyuna girdi.71. dakikada Fatih Karagümrük’te Otabek Shukurov ve Ebrima Colley oyundan çıktılar.Yerine Andreas Bertolacci ve Burak Kapacak oyuna girdiler.
84. Dakikada Fatih Karagümrük’te Matteo Ricci oyundan çıktı.Yerine Lawrence oyuna girdi.89. dakikada Fatih Karagümrük’te Salih Dursun ve Fabio Borini oyundan çıktılar.Yerine Bruno Miguel Rodrigues ve Kerim Frei oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi.
Süper Lig 24. Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF