MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1
Süper Lig’in 38. haftasında MKE Ankaragücü evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.Oynadığı son 4 maçta 11 puan kaybeden Gaziantep ekibine galibiyeti getiren golü 84. dakikada Andre Sousa kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 38 puanla 16. sırada yer alırken, Gaziantep FK da 54 puanla 8. sırada haftayı tamamladı.
Ligin 39. haftasında MKE Ankaragücü, Pazartesi günü 16.00’da Başakşehir ile deplasmanda; Gaziantep FK ise aynı gün 20.30’da Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.
(Skor)