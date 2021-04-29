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MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1

Süper Lig’in 38. haftasında Ankaragücü evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:54
MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1

MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1

  Süper Lig’in 38. haftasında MKE Ankaragücü evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.Oynadığı son 4 maçta 11 puan kaybeden Gaziantep ekibine galibiyeti getiren golü 84. dakikada Andre Sousa kaydetti.

   Küme düşme 1 puan üzerinde bu maça çıkan Ankaragücü, Gaziantep FK karşısında çektiği 16 şutta kaleye isabet bulamadı. Başkent ekibi bu yenilginin ardından galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

   Bu sonucun ardından Ankaragücü 38 puanla 16. sırada yer alırken, Gaziantep FK da 54 puanla 8. sırada haftayı tamamladı.

   Ligin 39. haftasında MKE Ankaragücü, Pazartesi günü 16.00’da Başakşehir ile deplasmanda; Gaziantep FK ise aynı gün 20.30’da Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüGaziantep FK
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