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MKE Ankaragücü 0 - Kasımpaşa 0

  Spor Toto Süper Lig 32. Hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 21:09
MKE Ankaragücü 0 - Kasımpaşa 0

MKE Ankaragücü 0 - Kasımpaşa 0

   Spor Toto Süper Lig 32. Hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 19.dakikada Florent Hadergionaj sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde taylan Antalyalı yerini Andrej Djokanovic’e bıraktı.65.dakikada Kasımpaşa’da Aytaç kara sarı kart gördü.67.dakikada MKE Ankaragücü’nde Anastasios Chatzigiovannis ve Ghayas Zahid oyundan çıktılar.Yerine Emre Kılınç ve Bevic Moussiti-Oko oyuna girdiler.69.dakikada MKE Ankaragücü’nde Kevin Malcuit sarı kart gördü.82.dakikada MKE Ankaragücü’nde lamine Diack yerini Pedro Moreira’ya bıraktı.83.dakikada Kasımpaşa’da Mounir Choular ve Aytaç Kara oyundan çıktılar.Yerine Mustafa Eskihellaç ve Mickael Tırpan oyuna girdiler.90+3.dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall ve Valentin Eysseric oyundan çıktılar.Yerine ahmet Engin ve Haris Hajradinovic oyuna girdiler.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 35 yaparken, Kasımpaşa puanını 34 yaptı.

Süper Lig 33.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 29.04.2023 22:39
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüKasımpaşa
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