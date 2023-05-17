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MKE Ankaragücü 1 - Antalyaspor 1

17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:16
MKE Ankaragücü 1 - Antalyaspor 1

MKE Ankaragücü 1 - Antalyaspor 1

   Spor Toto Süper Lig 34. Hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Turbay ve Mehmet Kısal hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 43.dakikasında Antalyaspor’da Doğukan Sinik sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Doğukan Sinik yerini Alassane Ndao’ya bıraktı.60.dakikada MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid ve Atakan Çankaya oyundan çıktılar.Yerine Giorgi Beridze ve Fıratcan Üzüm oyuna girdiler.61.dakikada Antalyaspor’da Fredy yerini Emrecan Uzundan oyuna girdi.

   64.dakikada Antalyaspor’da Güray Vural sarı kart gördü.68.dakikada Antalyaspor Güray Vural ile 1-0 öne geçti.71.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç sarı kart gördü.80.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç, Taylan Antalyalı oyundan çıktılar.yerine Joao Mılson, Pedro Moreira oyuna girdiler.

   83.dakikada Antalyaspor’da Erdal Rakip sarı kart gördü.84.dakikada Antalyaspor’da Güray Vural ve Erdal rakip oyundan çıktılar.Yerine Cemali Sertel ve Ufuk Akyol oyuna girdiler.90+2.dakikada MKE Ankaragücü’nde Kevin Malcuit yerini Bevic Mousssiti-Oko’ya bıraktı.90+2.dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson yerini Fedor Kudryashow’a bıraktı.90+3.dakikada MKE Ankaragücü Milson ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 36 yaparken, Antalyaspor puanını 37 yaptı.

Süper Lig 35.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

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