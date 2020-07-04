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MKE Ankaragücü 1- Aytemiz Alanyaspor 4

 MKE Ankaragücü evinde oynadığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:02
MKE Ankaragücü 1- Aytemiz Alanyaspor 4

MKE Ankaragücü 1- Aytemiz Alanyaspor 4

   MKE Ankaragücü evinde oynadığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildi.Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde oynanan Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi bol gollü bir karşılaşmaya sahne oldu.Karşılaşmanın 44. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi Ankaragücü, Dever Orgill’in vuruşu kaleci Marafona’ya nişanlamasıyla öne geçme şansını tepti ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci Yarı

   İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip Alanyaspor, 64. dakikada Papiss Cisse ve 66. dakikada Onur Bulut’un attığı gollerle skoru 2-0’a getirirken 78’de penaltıdan Bakasetas durumu 3-0 yaptı.Alanyaspor’un üst üste bulduğu goller karşısında demoralize olan Ankaragücü, 82’de Javier Rivas ile skoru 3-1 yapsa da son sözü 90’da Junior Fernandes söyledi ve Alanyaspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.Alanyaspor bu sonuçla puanını 48 yaparken son sıradaki Ankaragücü 25 puanda kaldı ve son 4 haftaya girilirken kümede kalma şansını zora soktu.Ankaragücü gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olurken Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüAytemiz Alanyaspor
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