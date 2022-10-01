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MKE Ankaragücü 1 - Başakşehir FK 2

Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Başakşehir FK'ne 2-1 yenildi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 18:47
MKE Ankaragücü 1 - Başakşehir FK 2

MKE Ankaragücü 1 - Başakşehir FK 2

   Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Başakşehir FK'ne 2-1 yenildi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler, Kamil Çetin ve Gökhan Barcın hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 3. Dakikasında Başakşehir FK Stefano Okaka ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada MKE Ankaragücü Tolga  Ciğerci’nin penaltı golü ile skoru 1-1 yaptı.56. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular ve Danijel Aleksic oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler ve Deniz Türüç oyuna girdi.57. dakikada MKE Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci sarı kart gördü.73. dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç ve Pedro Moreira oyundan çıktı.Yerine Gboly Ariybi ve Ghayas Zahid oyuna girdi.

   77. dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka oyundan çıktı.Yerine Philippe Paulin Kent oyuna girdi.78. dakikada Başakşehir FK’de Philippe Paulin Kent sarı kart gördü.81. dakikada Başakşehir FK Deniz Türüç ile skoru 2-1 yaptı.84. dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan ve Hasan Ali Kaldırım oyundan çıktılar.Yerine Junior Calçara ve Lucas Lima oyuna girdiler.

   86. dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci ve Giorgi Berizde oyundan çıktılar.Yerine Federico Macheda, Atakan Çankaya ve Jese oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Bu sonuçla Başakşehir FK punaını 17 yaparken, MKE Ankaragücü 4 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü:Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Uros Radakovic, Oğuz Ceylan, Pedro Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Giorgi Beridze, Ali Sowe    

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Youssouf Ndayishimiye, Bertrand Traore, Mounir Chouiar, Stefano Okaka    

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüBaşakşehir FK
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