MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2
MKE Ankaragücü sezonun ilk maçında evinde BB Erzurumspor'a 2-1 yenildi.Ev sahibi Ankaragücü, 61'de 1-0 öne geçtiği maçta 75 ve 79'da Oltan'ın kaydettiği gollere engel olamadı. 55'te oyuna giren Oltan'ın golleriyle gülen Dadaşlar sahadan 2-1'lik çok kritik bir galibiyetle ayrıldı.
Mehmet Özdilek, oyuna sonradan giren Emrah Başsan ve Oltan Karakullukçu ile galibiyete uzandı. Önce 68’de Emrah beraberlik golünü kaydetti ancak VAR uyarısıyla golden önce bir faul tespit edilerek gol iptal edildi.
Ankaragücü, ikinci haftayı bay geçecek ve üçüncü haftada, ligdeki ikinci maçında, Sivasspor’a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2. haftada Sivasspor’u ağırlayacak.