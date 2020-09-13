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MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2

MKE Ankaragücü sezonun ilk maçında evinde BB Erzurumspor'a 2-1 yenildi.

13 Eylül 2020 Pazar 19:05
MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2

MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2

   MKE Ankaragücü sezonun ilk maçında evinde BB Erzurumspor'a 2-1 yenildi.Ev sahibi Ankaragücü, 61'de 1-0 öne geçtiği maçta 75 ve 79'da Oltan'ın kaydettiği gollere engel olamadı. 55'te oyuna giren Oltan'ın golleriyle gülen Dadaşlar sahadan 2-1'lik çok kritik bir galibiyetle ayrıldı.

     Erzurumspor’un daha etkili olduğu müsabakada 61. dakikada Jonathan Bolingi, ev sahibi lehine skoru 1-0’a getirdi. İlk yarıda da yakın oyunda bir adım önde gözüken Ankaragücü, ikinci yarıda ve özellikle golden sonra Erzurumspor’un baskısıyla karşılaştı.

   Mehmet Özdilek, oyuna sonradan giren Emrah Başsan ve Oltan Karakullukçu ile galibiyete uzandı. Önce 68’de Emrah beraberlik golünü kaydetti ancak VAR uyarısıyla golden önce bir faul tespit edilerek gol iptal edildi.

     Ankaragücü, ikinci haftayı bay geçecek ve üçüncü haftada, ligdeki ikinci maçında, Sivasspor’a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2. haftada Sivasspor’u ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüBB Erzurumspor
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