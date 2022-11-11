MKE Ankaragücü 1 - Trabzonspor 1

Spor toto Süper Lig 14. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında Trabzonspor’da Vitor Hugo sarı kart gördü.26. dakikada MKE Ankaragücü’nde Yasin Güreler sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor’da Vitor Hugo ve Yusuf Yerini Stefano Denswil ve Jorge Djaniny’e bıraktı.57. dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıkarken yerine Jese oyuna girdi.57. dakikada Trabzonspor’da Abdullah Ömür yerini Naci Ünüvar’a bıraktı.66. dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi Beridze ve Taylan Antalyalı oyundan çıktılar.yerine Anastasios Chatzigiovannis ve Ghayas Zahid oyuna girdiler.

70. dakikada Trabzonspor Enis Bardhi ile 1-0 öne geçti.74. dakikada MKE Ankaragücü penaltıdan Tolga Ciğerci ile skoru 1-1 yaptı.77. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik ve Jean-Philippe Gbamin oyundan çıktılar.yerine Manolis Siopis ve Umut Bozok oyuna girdiler.79. dakikada MKE Ankaragücü'nda Yasin Güreler ve Pedro Moreira oyundan çıktılar.Yerine Oğuz Ceylan ve Lamine Diack oyuna girdiler.90+4. dakikada MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic ve Trabzonspor'da Umut Bozok sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldılar.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 13 yaparken, Trabzonspor 23 puan oldu.

MKE Ankaragücü:Bahadır Güngördü , Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Pedro Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Giorgi Beridze, Ali Sowe

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı,Maxi Gomez

Teknik Direktör:Abdullah Avcı