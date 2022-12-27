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MKE Ankaragücü 1 - Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Ümraniyespor’a 2-1 yenildi.

27 Aralık 2022 Salı 19:01
MKE Ankaragücü 1 - Ümraniyespor 2

MKE Ankaragücü 1 - Ümraniyespor 2

   Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Ümraniyespor’a 2-1 yenildi.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken ve Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 2. dakikasında MKE Ankaragücü, Ghayas Zahid ile 1-0 öne geçti.9. dakikada Ümraniyespor, Durel Avounou ile skoru 1-1 yaptı.19. dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.45. dakikada Ümrniyespor’da Serkan Göksu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Yonattan del Valle ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Adel Bettaleb ve Oğuz Gürbulak oyuna girdiler.52. dakikada Ümraniyespor’da Geraldo sarı kart gördü.53. dakikada Ümraniyespor, Durel Avounou ile 2-1 öne geçti.

   58. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Giorgi Beridze oyuna girdi.57. dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey sarı kart gördü.61. dakikada MKE Ankaragücü’nde Yasin Güreler, Jese ve Pedro Moreira oyundan çıktılar.Yerine Marion, Anastasios Chatzigiovannis ve Taylan Antalyalı oyuna girdiler.

   65. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci sarı kart gördü.81. dakikada Ümraniyespor’da Geraldo oyundan çıktı.Yerine Valentin Gheorghe oyuna girdi.86. dakikada MKE Ankaragücü’nde Kevin Malcuit oyundan çıktı.Yerine Oğuz Ceylan oyuna girdi.88. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou oyundan çıktı.Yerine Antonia Mrsic oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor deplasmanda, MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi.

MKE Ankaragücü:Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Pedro Moreira, Ghayas Zahid, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Jese, Ali Sowe  

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Onur Atasayar, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Allyson Aires dos Santos, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Geraldo    

Teknik Direktör:Recep Uçar

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 27.12.2022 19:13
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüÜmraniyespor
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