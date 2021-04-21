MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1
Karşılaşmada ikinci yarıda 62. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulkadir Sünger,topu kornere gönderdi.84. dakikada Şahverdi Çetin'in çektiği şuttu kaleci Abdulkadir Sünger, kornere çeldi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 38 yaparken, Yukatel Denizlispor 27 puan oldu.37. hafta MKE Ankaragücü deplasmanda Yeni Malatyaspor'la oynarken, Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor'la oynayacak.