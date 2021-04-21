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MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü evinde Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:06
MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1

MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1

   Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü evinde Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 7. dakikasında Yukatel Denizlispor, Rodallega'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti.35. dakikada MKE Ankaragücü, Kitsiou  ile beraberliği sağladı.İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

   Karşılaşmada ikinci yarıda 62. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulkadir Sünger,topu  kornere gönderdi.84. dakikada Şahverdi Çetin'in çektiği şuttu kaleci Abdulkadir Sünger, kornere çeldi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

   Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 38 yaparken, Yukatel Denizlispor 27 puan oldu.37. hafta MKE Ankaragücü deplasmanda Yeni Malatyaspor'la oynarken, Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor'la oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüYukatel Denizlispor
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