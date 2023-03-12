MKE Ankaragücü 2- Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Alanyaspor’u 2-0 yendi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan, Süleyman Özay ve Emir Eray Eyisoy hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 1.dakikasında Alanyaspor’da Yusuf Özdemir sarı kart gördü.9.dakikada MKE Ankaragücü’nde Wilson sarı kart gördü.18.dakikada MKE Ankaragücü, Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.40.dakikada MKE Ankaragücü’de Emre Kılınç sarı kart gördü.42.dakikada Alanyaspor’da Ahmed hassan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor’da Fatih Aksoy ve Efkan Bekiroğlu oyundan çıktılar.Yerine Daniel Candelas ve Efhimis Koulouris oyuna girdiler.63.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.yerine Giorgi Beridze oyuna girdi.

68.dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan oyundan çıktı.Yerine Wilson Eduardo oyuna girdi.70.dakikada MKE Ankaragücü’nde taylan Antalyalı oyundan çıktı.Yerine Andrej Djokanovic oyuna girdi.76.dakikada MKE Ankaragücü, Wilson ile skoru 2-0 yaptı.

82.dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca ve Yusuf Özdemir oyundan çıktılar.Yerine Oğuz Aydın ve Jure Balkovic oyuna girdiler.90.dakikada MKE Ankaragücü’nde Wilson ve Ghayas Zahid oyundan çıktılar.Yerine Fıratcan Üzüm ve Pedro Moreira oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Alanyaspor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 25 yaparken, Alanyaspor 28 puanda kaldı.

Süper Lig 26.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF