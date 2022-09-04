MKE Ankaragücü 2 - Beşiktaş 3

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maçında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-2 yendi.Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan, Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 26. Dakikasında MKE Ankaragücü Giorgi Beridze ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Beşiktaş Jackson Muleka ile skoru 1-1 yaptı35. Dakikada Dele Alli ile Beşiktaş 2-1 öne geçti.karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına MKE Ankaragücü iki oyuncu değişikliği ile başladı.Oğuz Ceylan ve Ghayas Zahid oyundan çıktılar.Yerine Fıratcan Üzüm ve Lamine Diack oyuna girdiler.47. dakikada MKE Ankaragücü Giorgi Beridze ile skoru 2-2 yaptı.61. dakikada MKE Ankaragücü’nde Federico Macheda sarı kart gördü.

66. Dakikada Beşiktaş’ta Dele Alli oyundan çıkarken, Josef de Souza oyuna girdi.68. dakikada MKE Ankaragücü’nde Federico Macheda yerini Eren Derdiyok’a bıraktı.71. dakikada hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.Beşiktaş Kevin N’Koudou’nun penaltı golüyle skor 3-2 oldu.74. dakikada MKE Ankaragücü’nde Gboly Ariyibi yerini Jese’ye bıraktı.

82. dakikada Beşiktaş’ta üçüncü golün sahibi Kevin N’Koudou ve Gedson Fernandes oyundan çıktı.Yerine Umut Meraş ve Cenk Tosun oyuna girdi. 85. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Pedro Moreira oyundan çıkarken, yerine Sinan Osmanoğlu oyuna girdi.90+4. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Marion kırmızı kartla oyun dışı kaldı.90+5. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Bahadır Güngördü, Beşiktaş’ta Valentin Rosier sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-2 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13 yaparken, MKE Ankaragücü 1 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü:Bahadır Güngördü, Marion, Nihad Mujakic, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Pedro Moreira, Gboly Ariyibi, Ghavas Zahid, Tolga Ciğerci, Federico Macheda, Giorgi Beridze

Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Kevin N’Koudou, Salih Uçan, Dele Alli, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Jackson Muleka

Süper Lig 5. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 5. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF