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MKE Ankaragücü 2 - Kayserispor 1      

 Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Kayserispor'u 2-1 yendi.

08 Ocak 2023 Pazar 17:56
MKE Ankaragücü 2 - Kayserispor 1      

MKE Ankaragücü 2 - Kayserispor 1      

   Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Kayserispor'u 2-1 yendi.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk, Esat Sancaktar ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 15. Dakikasında Kayserispor Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.23. dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack sarı kart gördü.38. dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 1-1 yaptı.45.2 dakikada MKE Ankaragücü’nde Nihad Mujakic ve Emre Kılınç sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. Dakikada Kayserispor’da İlhan Parlak oyundan çıktı.Yerine Mustafa Pektemek oyuna girdi.63. dakikada MKE Ankaragücü, Emre Kılınç ile 2-1 öne geçti.68. Dakikada MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan sarı kart gördü.72.dakikada MKE Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci sarı kart gördü.

   74. Dakikada Kayserispor’da Gökhan Sazdağıi Gustavo Campanharo ve Carlos Mane oyundan çıktılar.Emrah Başaran, Ali Karimi ve Ramazan Civelek oyuna girdiler.75. dakikada MKE Ankaragücü’nde lamine Diack oyundan çıktı.Yerine Pedro Moreira oyuna girdi.83. dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.Anastasios Chatzigiovannis oyuna girdi.89. dakikada Kayserispor'da Arif Kocaman oyundan çıktı.Yerine Talha Sarıaslan oyuna girdi.90+5. dakikada MKE Ankaragücü'nde Ali Sowe ve Giorgi Beridze oyundan çıktılar.Yerine Federico Macheda ve Giorgi Beridze  oyuna girdiler.90+6. dakikada Kayserispor'da Mustafa Pektemek sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Kayserispor'u 2-1 yendi.

MKE Ankaragücü:Bahadır Güngördü, Marlon, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Lamine Diack, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Giorgi Beridze, Ali Sowe    

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Onur Bulut, Arif Kocaman, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Carlos Mane, İlhan Parlak    

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

  

Süper Lig 18. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 08.01.2023 18:12
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüKayserispor
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