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MKE Ankaragücü 2 - Sivasspor 1

18 Eylül 2022 Pazar 21:33
MKE Ankaragücü 2 - Sivasspor 1

MKE Ankaragücü 2 - Sivasspor 1

    Spor Toto Süper Lig 7. Hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Sivasspor'u 2-1 yendi.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka, İsmail Şencan ve Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 2. Dakikasında MKE Ankaragücü Giorgi Beridze ile 1-0 öne geçti.10. dakikada Sivasspor’da Dimitris Goutas sarı kart gördü.19. dakikada Ahmed Musa oyundan çıkarken, Clinton N’Jie oyuna girdi.40. dakikada MKE Ankaragücü’nden Pedro Moreira sarı kart gördü.44. dakikada MKE Ankaragücü Ali Sote ile 2-0 öne geçti.45. dakikada Sivasspor’da Charilaos Charisis sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Sivasspor Clinton N’Jie ile skoru 2-1 yaptı.64. Dakikasında Sivasspor’da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.65. dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç yerini Ghayas Zahid’e bıraktı.68. dakikada Dia SabiA ve Charilaos Charisis yerini Hakan Arslan ve Isaac Cofle’ye bıraktı.75. dakikada Sivasspor'da Murat Paluli yerini Alaaddin Okumuş'a bıraktı.79. dakikada MKE Ankaragücü'nda Oğuz Ceylan ve Giorgi Beridze yerini Kevin Malcuit ve Jese'ye bıraktı.82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Marlo sarı kart gördü.88. dakikada MKE Ankaragücü'nde Ali Sowe yerini Federico Macheda'ya bıraktı.90. dakikada MKE Ankaragücü'nde Kevin Malcuit ve Sivasspor'da Fredrik Ulvestad sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Sivasspor’u 2-1yendi.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 4 yaparken Sivasspor 4 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü:Gökhan Akkan, Marlon, Nihad Mujakic, Uros Radakovic, Oğuz Ceylan, Pedro Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Giorgi Beridze, Ali Sowe    

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Dia SabiA, Charilaos Charisis, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Karol Angielski, Ahmed Musa   

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig  7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig  8.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 18.09.2022 21:57
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