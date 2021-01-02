MKE Ankaragücü çıkışına devam etti I MKE Ankaragücü 3- Y.Malatyaspor 1
Süper Lig’in 16. haftasında MKE Ankaragücü, evinde oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti.
MKE Ankaragücü, Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Lobjanidze, Voca, Lukasik, Paintsil, Endri Çekiçi, Bolingi ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Ligde son 6 maçta dördüncü galibiyetini alan Ankara ekibi, çıkışını Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Yeni Malastyaspor’da Hafez, 83. dakikada kırmızı kart gördü.
MKE Ankaragücü’nün golleri Lukasik, Paintsil (Penaltı) ve Borven’den geldi. Yeni Malatyaspor’un tek golünü Ndayishimiye kaydetti.Yeni malatyaspor geçen hafta evinde de BB Erzurumspor'a yenilmişti.
Bu sonuçla birlikte MKE Ankaragücü son 6 maçından 4 galibiyet çıkardı ve puanını 15'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise haftayı 20 puanla kapattı.