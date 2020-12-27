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MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2

Süper Ligin 15'inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Yukatel Denizlispor, 2-1 yendi.

27 Aralık 2020 Pazar 18:54
MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2

MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2

    Süper Ligin 15'inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Yukatel Denizlispor, 2-1 yendi.MKE Ankaragücüne galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Atakan, 45'inci dakikada Lukasik kaydetti.Yukatel Denizlisporun tek golü ise 80'inci dakikad Recepin ayağından geldi. Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 12ye yükseltti. 

YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin, Lopes, Mustafa, Leismann, Bergdich- Aissati, Bakalorz (Dk. 80 Dossevi), Murawski (Dk. 46 Mesanovic), Özer, (Dk. 71 Muhammet)- Varela, (Dk. 69 Recep), Rodallega

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Endri, (Dk. 83 Erdi), Voca, (Dk. 78 Diousse), Lukasik (Dk. 90 Şahverdi), Lobjanidze, (Dk. 90 Borven), Paintsil, (Dk. 83 Atilla), Bolingi

GOLLER: Dk. 80 Recep (Yukatel Denizlispor) – Dk. 21 Atakan Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Rodallega, Özer (Yukatel Denizlispor) – Atakan, Paintsil, Bolingi (MKE Ankaragücü)

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüYukatel Denizlispor
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