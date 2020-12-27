MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2
Süper Ligin 15'inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Yukatel Denizlispor, 2-1 yendi.MKE Ankaragücüne galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Atakan, 45'inci dakikada Lukasik kaydetti.Yukatel Denizlisporun tek golü ise 80'inci dakikad Recepin ayağından geldi. Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 12ye yükseltti.
MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Endri, (Dk. 83 Erdi), Voca, (Dk. 78 Diousse), Lukasik (Dk. 90 Şahverdi), Lobjanidze, (Dk. 90 Borven), Paintsil, (Dk. 83 Atilla), Bolingi
GOLLER: Dk. 80 Recep (Yukatel Denizlispor) – Dk. 21 Atakan Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Rodallega, Özer (Yukatel Denizlispor) – Atakan, Paintsil, Bolingi (MKE Ankaragücü)