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MKE Ankaragücü farklı kazandı...MKE Ankaragücü 4 - Hatayspor 1

 Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Hatayspor'u 4-1 yendi.

30 Ekim 2022 Pazar 16:32
MKE Ankaragücü farklı kazandı...MKE Ankaragücü 4 - Hatayspor 1

MKE Ankaragücü farklı kazandı...MKE Ankaragücü 4 - Hatayspor 1

   Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Hatayspor'u 4-1 yendi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.Karşılaşmanın 3. dakikasında MKE Ankaragücü, Giorgi Beridze ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor'da  Mehdi Boudjemaa yerini Kaan Kanak'a bıraktı.57. dakikada Hatayspor’da Kerim Alıcı oyundan çıktı.Yerine Kevin Varga oyuna girdi.58. dakikada MKE Ankaragücü’nde Nihad Mujakic sarı kart gördü.61. dakikada MKE Ankaragücü Taylan Antalyalı ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 3-0 yaptı.

   71. Dakikada Hatayspor’da Ze Luis ve Saba Lobjanidze, MKE Ankaragücü’nde Jese oyundan çıktılar.Yerine Hatayspor’da Bertuğ Özgür Yıldırım ve Ruben Ribeiro, MKE Ankaragücü’nde Anastasios Chatzigovannis oyuna girdiler.83. dakikada MKE Ankaragücü’nde Petro Moreira, Giorgi Beridze ve Taylan Antalyalı oyundan çıktılar.Yerine Pedro Rodrigues, Gboly Ariyibi ve Lamine Diack oyuna girdiler.84. dakikada hatayspor’da Onur Ergün yerini Musa Çağıran’a bıraktı.86. dakikada Hatayspor Ayoub El Kaabi penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.89. dakikada MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, Hatayspor'da AyoubEl Kaabi sarı kart gördü.90+3. dakikada MKE Ankaragücü Lamine Diack ile skoru 4-1 yaptı.90+4. dakikada MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci yerini Şahverdi Çetin'e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde Hatayspor'u 4-1 yendi.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 11 yaparken, Hatayspor 10 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü:Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Pedro Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Jese, Giorgi Beridze, Ali Sowe    

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Hatayspor:Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kerim Alıcı, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Rayane Aabid, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi,Ze Luis

Teknik Direktör:Volkan Demirel

 Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Anahtar Kelimeler:
.MKE AnkaragücüHatayspor
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