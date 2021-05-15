MKE Ankaragücü Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti

Süper Lig 42. haftasında MKE Ankaragücü evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e veda etti.Kasımpaşa mağlubiyetiyle ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, sezona Alanyaspor maçıyla nokta koydu. 5 maçtır kaybeden ve 38 puanla 19. sırada bulunan MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u devirip sezonu galibiyetle tamamlamak istedi. 4 maçtır kazanamayan ve 57 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi ise kötü gidişata Başkent'te son vermek ve sezonu bulunduğu konumda noktalamayı amaçladı. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmayı Akdeniz ekibi, Davidson'un 22. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:32
Son Güncelleme: 15.05.2021 20:37