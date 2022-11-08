MKE Ankaragücü’nden gol şov

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında MKE Ankaragücü evinde Amed Sportif’i 6-2 yendi.Karşılaşmanın 7. Dakikasında MKE Ankaragücü Jese ile 1-0 öne geçti.9. dakikada MKE Ankaragücü Sinan Osmanoğlu ile skoru 2-0 yaptı.28. dakikada MKE Ankaragücü Ghayas Zahid ile durumu 3-0 yaptı.45. dakikada MKE Ankaragücü Jese ile 4-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 MKE Ankaragücü’nünn üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü 46. Dakikada Anastasios Chatzigiovannis ile 5-0 öne geçti.74. dakikada MKE Ankaragücü Ghayas Zahid ile skoru 6-0 yaptı.85. dakikada Amed Sportif Sinan Osmanoğlu’nun kendi kalesine attığı golle skoru 6-1 yaptı.89. dakikada Amed Sportif Taner Gümüş ile skoru 6-2 yaptı.

Karşılaşmada MKE Ankaragücü 6-2 galip ayrılarak turu geçti.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Pedro Rodrigues, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Atakan Çankaya, Gboly Ariyibi, Lamine Diack, Ghayas Zahid, Fıratcan Üzüm, Anastasios Chatzigiovannis, Jese

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Amed Sportif:Bekir Sevgi, Gökhan Köseoğlu, Oğuz Çetinkaya, Emre Can Coşkun, Ercan Çapar, Mustafa Seyhan, Muhammet Raşit Yöndem, Taner Gümüş, Emrullah Ertuş, Tayyib Kanarya, Eren Mızrak

Teknik Direktör:Ahmet Yıldırım