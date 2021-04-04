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MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet

Süper Lig 'in 32. haftasında Ankaragücü, evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

04 Nisan 2021 Pazar 18:10
MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet

MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet

   Süper Lig 'in 32. haftasında Ankaragücü, evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Ve golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü, 82. dakikada beklediği gole kavuştu.82. dakikada Torgeir Börven ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0  kazandı.

    Bu sonuçla iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkaran MKE Ankaragücü, yine evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu.MKE  Ankaragücü  puanını 32'ye yükseltirken, Antalyaspor ise 39 puanda kaldı. 

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Alper Potuk, Geraldo, Borven

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy, Podolski, Sidney Sam  

Sarı kartlar: Dk. 21 Pazdan (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Son Güncelleme: 04.04.2021 20:32
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüAntalyaspor
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