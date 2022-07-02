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Mohamed Salah tarihe geçti

 Liverpool ile yıllık 21 milyon Euro’luk bir kontrata imza atan 30 yaşındaki Mohamed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 08:50
Mohamed Salah tarihe geçti

Mohamed Salah tarihe geçti

   Liverpool ile yıllık 21 milyon Euro’luk bir kontrata imza atan 30 yaşındaki Mohamed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mohamed Salah’ın sözleşmesini uzattı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Mohamed Salah, üç yıllık imza ile kendisini 2025 yılına kadar Liverpool’a bağladı.Liverpool Kulübü, Mohamed Salah’ın imzasını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda “Salah’ın kulübümüz ile uzun süreli kontrat imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 02.07.2022 09:13
Anahtar Kelimeler:
LiverpoolMohamed Salah
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